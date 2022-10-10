Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi

Düğüne birçok ünlü isim katıldı. İşte Engincan Ural' ın düğününden detaylar...

Şarkıcı Sibel Can, hayatının en büyük mutluluklarından birini dün yaşamış oldu. Hakan Ural ile evliliğinden doğma oğlu Engincan Ural' ı evlendirmenin mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı nikahtan sonrada sahnede coştu.

27 Ocak 1992 yılında doğan Engincan Ural, uzun zamandır birlikte olduğu Merve Kaya ile dünya evine girdi. Engincan Ural, Merve Kaya' ya Nisan ayında evlenme teklifi etmişti. Dün Bodrum’daki Villa Maçakızı’ nda mutluluğa çift evet dedi. Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı. Düğünde birçok ünlü isim yer aldı. Düğüne katılan davetliler arasında Sibel Can' ın şuan birlikte olduğu sevgilisi Emir Sarıgül' de vardı. Öte yandan düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. Vakko marka gelinlik giyen Merve Kaya' nın güzelliği ise herkesi büyüledi.

Sibel Can' ın Hakan Ural' la evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı. Sosyal medyada ise Hakan Ural ve müstakbel damadı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile fotoğrafları yer aldı.

Sibel Can, oğlunun düğünde kostüm değiştirip sahnede gelini ve oğlu için sevilen şarkılarını seslendirdi, hem coştu hem de coşturdu. Sibel Can'ın Hakan Ural' la olan evliliğinden Engincan ve Melisa isminde, 2000 yılında evlendiği Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden ise Emir adında üç çocuğu var.

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