Sibel Can'ın 1 gecede alacağı ücret dudak uçuklattı

6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı.

Aldığım duyumlara göre Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş.İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak.Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; yeni yıl kutlaması için en yüksek rakamı bir süredir sahnelerden uzak kalan Özcan Deniz kazanacak. Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Deniz'in ücreti 1 milyon TL.31 Aralık gecesinde sevenleriyle buluşacak olan başarılı şarkıcılar Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Hadise Açıkgöz'ün ise 900'er bin TL'ye imza attıkları iddia edildi.

HABER3