Sezen Aksu'nun yeni şarkısının sözleri olay çıkarttı

Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması infiale neden oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. 'Sezen Aksu' Twitter'da Trend Topic listesinde ikinci sıraya yerleşti.

İşte o tepkilerden bazıları: