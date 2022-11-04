Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi nikah masasına oturuyor

Medya patronu Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı evlilik kararı aldı.

Subaşı, düğün davetiyesini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıp çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Düğün davetiyesi üzerine yazdığı yazı dikkat çekti

Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı'nın İngilizce yazdığı not da dikkat çekti.

"Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diyerek müstakbel eşini de paylaştığı gönderiye ekledi.