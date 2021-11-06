Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya olaylı gönderme: 'Neden aynı kişi?'

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bir tekstil firmasının partisine katılan Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekilde hedef aldı.

Subaşı'nın yakın dostu, influencer Dila Tarkan da aynı partideydi. Şubaşı, Tarkan'ın paylaştığı bir kareye, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba? Bence artık marka yüzü en olmalısın" yorumunu yaptı.

Subaşı'nın yakın dostu, influencer Dila Tarkan da aynı partideydi. Şubaşı, Tarkan'ın paylaştığı bir kareye, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba? Bence artık marka yüzü en olmalısın" yorumunu yaptı.

Subaşı'nın, güzel oyuncuyu kıskandığını iddia ewden Sarıkaya'nın hayranları tepki gösterdi. "Şeyma, Serenay'daki aurayı başkasında bulamıyorlar, "Serenay'ı yedirmeyiz", "Fenomenler iş kapma peşinde" şeklinde yorumlar yaptılar.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Şeyma Subaşı'yı savundu. "Ne bu Şeyma düşmanlığı? Kimseyi şahsi eleştirmemiş" şeklinde yorumda bulundular. Öte yandan Dila Tarkan'ın, önceki gün katıldığı davette, Serenay Sarıkaya'nın daha önce poz verdiği kıyafetin aynısını giymesi dikkatlerden kaçmadı.