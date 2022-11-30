Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi nikah masasına oturuyor

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin attıkları her adım yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, çiftin düğün detaylarını açıkladı.

İşte dikkat çeken o yazı:

"Mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına 'save the date' mesajı gönderen aşıklar, düğün yerini bile belirlemiş. Özellikle Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerleri arasında olan Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata ermeye karar vermişler.

Şeyma, 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şimdi de Marakeş'te görkemli bir düğünle ikinci evliliğini yapacak.

Yaptığı jestlerle Şeyma'nın ayağını yerden kesen milyarder eniştenin, dillere destan bir düğün hazırladığı konuşuluyor. Bakalım nasıl bir düğün olacak, merakla bekliyorum."