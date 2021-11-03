Sevilen diziyle ilgili flaş değişiklik

Ekranların iddialı dizisi olan Ada Masalı yayınlandığı günün yayın akışından Star TV tarafından kaldırıdlı. Dizinin hayranları ise, Ada Masalı neden yayınlanmadı diye aramalarda bulunuyor. Diziyle ilgili köklü bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi başarılı oyuncuların başrol aldığı Ada Masalı dizisinde değişiklik yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili hayranları da büyük bir şok yaşadı.EDHO’nın da yayından kaldırılması gündemdeyken Ada Masalı dizisi EDHO’nun kaderini mi yaşadı soruları akla geldi. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

ADA Masalı dizisinin sadece yayın tarihi değişti. Star TV’de Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi artık Çarşamba akşamları yayınlanacağı kararı alındı.

Ada Masalı dizsinin yerine ise Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın rol aldığı Sana Söz dizisi yayınlanacak.