Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu

Geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden, kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, korkunç olayın ardından ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Ergül, “Kazadan önce arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu” dedi.

Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.

Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Bugün (dün) de sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” dedi.

Kaynak: Posta