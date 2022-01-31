Sevgilisini kazada kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım

Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıkmış, Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Ara ara sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı, bu defa duygusal bir mesaj yayınladı. Sevgilisiyle kendisinin çizilmiş kare kalem çalışmasını paylaşan Ergül, duygularını dile getirdi.

Şarkıcı, "Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizlerimi yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak. İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı" diye yazdı.