Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!
Oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile 1 yıldır aşk yaşıyordu. İkilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıktı.
Magazin 20.09.2022, 17:20
1 yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi. Peki, bu ayrılığın nedeni Adana mı? İşte cevabı...
Yakınlarından alınan bilgiye göre; ilişkinin bitmesinde Serenay Sarıkaya'nın çekimleri devam eden "Şahmaran" dizisi için sık sık Adana'ya gitmesi sebep oldu.
İkilinin araya giren mesafe nedeniyle ilişkilerini yürütemediği öğrenildi.
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