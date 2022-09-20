Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!

1 yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi. Peki, bu ayrılığın nedeni Adana mı? İşte cevabı...

Yakınlarından alınan bilgiye göre; ilişkinin bitmesinde Serenay Sarıkaya'nın çekimleri devam eden "Şahmaran" dizisi için sık sık Adana'ya gitmesi sebep oldu.

İkilinin araya giren mesafe nedeniyle ilişkilerini yürütemediği öğrenildi.