Seren Serengil’in suçladığı eski doktorundan açıklama: 'Yalan söylüyor'
Eski şarkıcı ve Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, uzun süredir zayıflamak uğruna yaptırdığı operasyonlarla gündemden düşmüyor. Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası “Dumping Sendromu”na yakalanan Seren Serengil, eski doktoru Ersin Aksu’yu suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.
Bir yılı aşkın süredir yaptırdığı zayıflama ameliyatları yüzünden 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil'in ameliyat krizi devam ediyor.
“ALT MİDE YOK”
Ameliyatı sonrası sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Seren Serengil, yanlış bir operasyonun kurbanı olduğunu ve yaşananların bir sağlık skandalı olduğunu dile getirdi.
Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; Seren Serengil’in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer alıyor. Seren Serengil’in doktordan para istediği iddia edilirken, istediği paranın verilmediği takdirde “elinden geleni yapacağını” söylemesi de açıklamada yer alıyor. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.
Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama sonrası Seren Serengil, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Seren Serengil, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı bir paylaşımla, "Benim midem nerede Ersin Aksu?" diye sordu.
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