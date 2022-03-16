Seren Serengil'den Acun Ilıcalı'nın eski eşleriyle ilgili çok konuşulacak sözler!

Seren Serengil canlı yayında Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Serengil, bir zamanlar evli olan Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı çiftini hatırlatarak, "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı! Ondan ona gidecek bir kız işte... 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı. Bu nedenle kendisine hiç acımıyorum. Acun Ilıcalı'ya üzülüyorum. Yine ona musallat olacak" ifadelerini kullandı.

"ACUN'LA ZEYNEP BARIŞACAK GİBİ"

Seren Serengil'in şaşırtan bir yorumu da Acun Ilıcalı'nın özel hayatıyla ilgiliydi. Serengil, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını görmezden gelip "Ben Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz barışacak gibi hissediyorum" sözleriyle şaşkınlık yarattı.