Seren Serengil 'skandal' diyerek açıkladı: 'Organım yok'

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Seren Serengil, "Midemi almışlar, bu bir skandal!" diyerek, daha önce yanlış ameliyat kurbanı olduğunu açıkladı.

Geçen hafta ameliyat olan Serengil, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

“MİDEMİ ALMIŞLAR, BU BİR SKANDAL!”

Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından sunuculuğunu yaptığı programa telefonla bağlandı.

Serengil, “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım” dedi.