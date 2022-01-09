Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Seren Serengil, annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor. Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.