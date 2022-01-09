Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı
Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor.
Magazin 09.01.2022, 12:33
Armağan Çağlayan'ın programına katılan Seren Serengil, annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.
Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor. Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.
Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.
9
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Alanyaspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|20
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Giresunspor
|20
|25
|14. Kayserispor
|19
|24
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Adanaspor
|19
|29
|7. Istanbulspor
|18
|27
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|19
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11