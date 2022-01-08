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Seren Serengil'in acı günü: 'Böğüre böğüre ağladım'

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in yakın arkadaşı bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Magazin 08.01.2022, 15:14 08.01.2022, 15:19
Seren Serengil'in acı günü: 'Böğüre böğüre ağladım'

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil’in 23 yıldır danışmanlığını yapan dostunun 20 yıllık hayat arkadaşı yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölümüyle yıkılan Serengil, yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.

Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Serengil, 'Avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım' dedi.

Serengil, “İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru’mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan’ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki” dedi.

“Böğüre böğüre ağladım”

Bir paylaşım daha yapan Serengil, sözlerine şöyle devam etti:

“Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu… Hiç ayrılmadık her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır. Üstüme titrer bir de onun Hakan’ı vardı 20 yıldır kendinden çok sevdiği Hakan’ı.. Dünyanın en iyi adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru’m nasıl yaşayacak şimdi. Bütün hayatı oydu. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice’e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikâh şahidimdiler darısı başınıza demiştim mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü.. Hakan’ım mekanın cennet olsun Ebru’n bize emanet.”

#Seren Serengil #Arkadaş #vefat #sunucu #söylemezsem olmaz
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