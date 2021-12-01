Seren Serengil: '4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak'
Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası çok hızlı kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan şarkıcı Seren Serengil, bu hastalıkla ilgili yaşadığı sorunları anlattı.
Magazin 01.12.2021, 11:14
Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası çok hızlı kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan şarkıcı Seren Serengil, siroz tehlikesinden bahsetti.
'ZAYIFLAMA HIRSIM BU NOKTAYA GETİRDİ'
Dumping Sendromu nedeniyle zor günler geçiren Serengil'in açıklamaları şöyle:
"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum.
"Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.
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