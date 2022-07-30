Seray Sever isyan etti: '1500 dolardan kapı açıyorlar'
3 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Seray Sever, dadı ücretlerine sosyal medyadan isyan etti.
Magazin 30.07.2022, 11:19
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, oğulları Kurt Efe için tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret sosyal meydada gündem oldu. 2018'de Eray Sünbül ile evlenen ve üç ay önce de ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu Seray Sever de aynı durumdan dert yandı.
İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken Seray Sever Instagram sayfasında şu notu paylaştı:
"Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor..."
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