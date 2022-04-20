Seray Sever'in ikizlerine verdiği isim şaşırttı!

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever annelik sevinci yaşadı. Sever'in ikizlerine verdiği isim şaşırttı. İşte detaylar...

Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede sezaryen doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerine kavuştu. Çift kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Murat Emanetoğlu, Seray Sever ve ikizleri Sofia ve Alya’nın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SOFİA VE ALYA İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER?

Seray Sever, doğum öncesi verdiği röportajda ikizlerinin izmine Sofia ve Alya adını vereceklerini açıklamıştı.

İşte Seray Sever'in o açıklaması:

"İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir ‘görüntü’ belirmiş ona. “Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum” diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda. Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim. Baş harfi ‘A’ olsun istedim. Sofia duygusal bir isim, Alya ise daha kuvvetli, daha eril."