Seray Sever'i yıkan ölüm!
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, hayata gözlerini yumdu.
Magazin 08.03.2022, 15:41
Ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
Eral Tamer Sever’in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum’da defnedileceği öğrenildi.
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