Seray Sever bebeklerini kucaklarına aldı

Daha önce 8 kez bebek tüp bebek tedavisi gören Seray Sever, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kızlarına Sofia ve Alya adını veren Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sabah saatlerinde ameliyathaneye alınan Sever'in kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

SOFIA VE ALYA ADINI VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever, bu zorlu süreci ailesiyle evinde geçirdi. Çocuklarını Muğla'daki bir çiftlik evde büyütmek isteyen Sever, bugün özel bir hastanede anne oldu. Son olarak dün akşam hastanede odasında paylaşım yapan Seray Sever, ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi.