Seray Sever, babasını gözyaşları içerisinde ebediyete uğurladı

Sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sever, babasının cenazesinde ayakta durmakta zorlanırken, "Babam torunlarını göremedi" dedi.

İkizlere hamile olan sunucu Seray Sever, bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede entübe olan babası Tamer Sever’i kaybetti. Tamer Sever, bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta duran Seray Sever'i ailesi teselli etmeye çalıştı. İkiz bebek bekleyen Seray Sever, "Torunlarını görmek nasip olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Sever, "Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul'da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin" diye konuştu.

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