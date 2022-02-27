Seray Sever babası ile ilgili üzücü haberi duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever'in entübe edildiğini açıklayan Sever, “Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için.” dedi.

“DOĞUM GÜNÜM İLK DEFA MÜBAREK MİRAÇ KANDİLİ'NE DENK GELDİ”

Ev haliyle eşi Eray Sünbül ile pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınlayan Seray Sever, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla Beklediği torun sevgisini yaşaması için.

“CANIM BABAMI BİZE VE TORUNLARINA BAĞIŞLA”

Rabbim sen her şeye kadirsin. 'Ol' dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

“SAVAŞLAR BİTSİN, İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN”

Canım kocam, ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandili'miz mübarek olsun."

ULTRASON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrıca ikiz bebeklerini kucağına almak için geri sayıma başlayan Seray Sever, ultrason fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

Sever’in bu kareleri binlerce beğeni aldı.