Semiramis Pekkan'dan esprili Ajda Pekkan paylaşımı
Kıyafetleri, fiziği ve yıllara meydan okuyan görüntüsü ile sık sık gündem olan Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süperstar'ı tiye aldı.
Magazin 26.10.2021, 16:10 26.10.2021, 16:19
Son olarak yeni albümünün tanıtımı için verdiği bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ajda Pekkan'ın yaşı bir kez daha merak konusu oldu.
YAŞI GÜNDEM OLDU
Yıllara meydan okuyan ünşü şarkıcı Pekkan'ın bilinenin aksine 74 değil, 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı.
Bunun üzerine Süperstar'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Instagram sayfasında Ajda Pekkan'ın yaşını tiye alan esprili bir paylaşım yaptı.
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"GİZLİ BİLGİYMİŞ"
Semiramis Pekkan, photoshop'la yapılan fotoğrafı "Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş..." notuyla paylaştı. Pekkan'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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