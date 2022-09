Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşandı

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, yeniden boşandı. İkili, ayrılık haberini yayınladıkları ortak açıklama ile duyurdu.

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı.

İkili, adli tatil sonrası resmen boşandı. Ciğerci ile Çıra, boşandıklarını Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajlarını yayınladı.

"İki kez denedik, olmadı"

Ciğerci, boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek..."

"Evlilik işini yine beceremedik"

Çıra da paylaşımına, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz." notunu düşmüştü.

"Bizi kimse yıkamaz!" demişti

Öte yandan ocak ayında Selin Ciğerci ile ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyuran Gökhan Çıra, "Nerede kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı. Yıkamadı da! Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp, bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi. Şimdi herkes duysun ki; biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık. Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz. Seni çok seviyorum tek sevdiğim." demişti.

Gökhan Çıra, kısa bir süre sonra da Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifinde bulunmuştu.

"Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz." diyen Çıra, 16 Şubat'ta 28. yaş gününde Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet!" yanıtını almıştı.

Çıra, duygularını "Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran ve yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, ağabey, kardeş, abla, aile edinmişim..." sözleriyle dile getirmişti.