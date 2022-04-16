Selim Yuhay ikinci kez evlendi

2005–2015 yılları arasında Evlin Avidor ile evli olan ünlü mimar Selim Yuhay, ikinci kez nikah masasına oturdu. 'Evim Şahane' isimli program ile tanınan mimar Selim Yuhay, sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yuhay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile nikah masasına oturdu.

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, güzel haberi Instagram'dan duyurdu. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yuhay, duygularını dile getirdi.

"Ve biz evlendik..."

Selim Yuhay, konuyla alakalı, "Ve biz evlendik... Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız... Bunu unutmayın..." ifadelerini kullandı.

İkiliye takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.