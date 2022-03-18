Selen Görgüzel'den boşanma sonrası ilk açıklama

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Boşanma sonrası ilk açıklama Selen Görgüzel'den geldi. İşte detaylar...

Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'ın tek celsede boşandığı öğrenildi.

BİRBİRLERİNDAN HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİLER

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi.

"DOST KALACAĞIZ"

Boşanma sonrası ilk açıklama Selen Görgüzel'den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan... Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." açıklamasını yaptı.

Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşıdı.

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden taşınarak Etiler'e yerleşmişti.