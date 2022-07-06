Selahattin Paşalı-Lara Tümer çifti bebeklerini kucaklarına aldı

Oyuncu Selahattin Paşalı, 3 ay önce sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girmişti. Çiftten müjdeli haber geldi. İkili kızları Leyla Pera’yı kucaklarına aldı.

“İsmimizi ‘anne’ ve ‘baba’ olarak değiştirdik”

Sosyal medya fenomeni Lara Tümer, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

1 Temmuz’da doğum yapan Tümer, haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile takipçilerine duyurdu.

Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Tümer, “İsmimizi anne ve baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera’m. Seni seviyoruz” ifadesini kullandı.