Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

Çağlar Ökten ile evlenme hazırlıkları yapan Seda Sayan “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” demişti. Seda Sayan'ın, yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı...

Seda Sayan, önceki gün Üsküdar’da Down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’ne ziyarette bulundu. Birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladılar.Seda Sayan’ı çiçeklerle karşılayan gençler, şarkılar eşliğinde sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Sayan’ın etrafında bir sevgi çemberi oluştu. Şarkıcı “Down sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri” dedi.Öte yandan; Seda Sayan, elindeki tektaş yüzüğü ile dikkat çekti. Yüzüğü geçtiğimiz hafta nişanlandığı ve 20 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in taktığı iddia edildi.

Seda Sayan “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” dedi. Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzüğün fiyatının ise 10 milyon TL olduğu öğrenildi.