Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı
Seda Sayan, Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almış ve evleneceğini canlı yayında açıklamıştı. Çağlar Ökten ile evlenme hazırlıkları yapan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi.
Çağlar Ökten ile evlenme hazırlıkları yapan Seda Sayan “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” demişti. Seda Sayan'ın, yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı...
Seda Sayan, önceki gün Üsküdar’da Down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’ne ziyarette bulundu. Birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladılar.Seda Sayan’ı çiçeklerle karşılayan gençler, şarkılar eşliğinde sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Sayan’ın etrafında bir sevgi çemberi oluştu. Şarkıcı “Down sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri” dedi.Öte yandan; Seda Sayan, elindeki tektaş yüzüğü ile dikkat çekti. Yüzüğü geçtiğimiz hafta nişanlandığı ve 20 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in taktığı iddia edildi.
Seda Sayan “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” dedi. Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzüğün fiyatının ise 10 milyon TL olduğu öğrenildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19