Seda Sayan'ın kolundaki saatin fiyatı servet değerinde

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın ev fiyatındaki lüks saati gündem oldu. Sayan'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'i mekanında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sayan'ın saati gözlerden kaçmadı. Sayan’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Seda Sayan, oyuncu Miray Daner'le yaşadığı aşkla gündemde olan oğlu Oğulcan Engin'i mekanında ziyaret etti.

Mekanın kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Seda Sayan'ın kolundaki saat, gece karanlığında bile dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Sayan'ın dünyaca ünlü Rolex marka saatinin fiyatı ev değerinde.

Seda Sayan'ın gündem olan bu aksesuarı tam 2 milyon 225 bin TL.