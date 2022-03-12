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Seda Sayan, 7. kez evleneceği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Sanatçı Seda Sayan (59), birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den (34) 14 Şubat Pazartesi gecesi aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi.

Magazin 12.03.2022, 18:36 12.03.2022, 18:43
Seda Sayan, 7. kez evleneceği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın, yedinci evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yapacağı iddia edildi. Sayan, basına yansıyan haberler sonrası sessizliğini bozdu. İşte ünlü sanatçının flaş evlilik açıklaması...

İddiaya göre; Altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Sayan ve Ökten, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda Snob Magazin objektifine takıldı.

Baş başa yemek yiyen çiftin utangaç halleri dikkat çekti.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"

Seda Sayan, basına yansıyan haberler sonrası sessizliğini bozdu.

Uçankuş'a konuşan Sayan, "Evlilik teklifi aldığım doğru. Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış ve 11 yaşında bir oğlu var. Çağlar ile iyi anlaştığımız doğru. Hayırlısını diliyorum" ifadelerini kullandı.

OĞLUNDAN 2 YAŞ BÜYÜK

Öte yandan Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'in, oğlu Oğulcan Engin'den 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Engin'in bu evliliği nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.

#Seda Sayan #Evlilik
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