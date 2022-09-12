Şebnem Bozoklu, Prestij Meselesi filmi kadrosuna katıldı
Mahsun Kırmızıgül’ün aylardır hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni filmi Prestij Meselesi’nin kadrosuna katılan son isim başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oldu.
Magazin 12.09.2022, 18:05
Mahsun Kırmızıgül'ün iddialı filmi Prestij Meselesi'nin oyuncu kadrosuna her geçen gün yıldız bir isim katılıyor. Merakla beklenen filmin kadrosuna katılan son isim başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oldu.
Bozoklu filmde, pavyon şarkıcısı Jale karakterine hayat verecek.
Hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yılın merakla beklenen filmi Prestij Meselesi’nin çekimleri 18 Eylül’de başlayacak.
Kadroya katılacak yeni isimlerin kimler olacağı da merak konusu.
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