Şarkıcı Yeşim Salkım’ın acı günü!

Şarkıcı Yeşim Salkım’ın teyzesi Nermin Uzman, uzun süre kanserle mücadele etmesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazede Salkım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl eylül ayında babası Dursun Salkım'ı kaybeden Yeşim Salkım, aylar sonra teyzesi Nermin Uzman'ı da kaybetti.

Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nermin Uzman’ın cenaze namazı, Üsküdar Şakirin Camisi’nde kılındı. Cenazeye, Yeşim Salkım'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler ile Uzman ve Salkım ailesi, aile dostları katıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Taziyeleri Yeşim Salkım bizzat kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Uzman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken Yeşim Salkım’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defin edildi.

Yeşim Salkım'ın 'meleğim' dediği teyzesi Nermin Uzman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Nermin Uzman geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Yeşim Salkım, teyzesi için sevenlerinden dua istemiş ve ''Şekeri aldığı ilaçlardan dolayı çok yükselmiş. Sıvı takviyesi yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece bilgilendirmek istiyorum beni seven, destekleyen takipçilerimi'' ifadelerini kullanmıştı.

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