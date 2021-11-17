Şarkıcı Tan Taşçı bir rekora imza attı
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 16 konser serisi veren Tan Taşçı, Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
Magazin 17.11.2021, 10:04
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, geçtiğimiz pazar akşamı Harbiye Açıkhava konserler serisinin sonuncusu olan 16'ncı konserinde sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarıyla ziyaretçilere müzik ziyafeti yaşatan Tan Taşçı, yeni bir rekora imza attı.
Başarılı şarkıcının hayranlarıyla buluştuğu 16 konseri toplam 50 bin kişi izledi.
Posta'da yer alan habere göre Taşçı, art arda 16 konser vererek, 15 konserle Megastar Tarkan'a ait olan rekoru geride bıraktı.
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