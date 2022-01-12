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Şarkıcı Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'a hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, sanık Kural'ın, Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yargılandığı davada, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Magazin 12.01.2022, 10:40 12.01.2022, 10:44
Şarkıcı Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'a hapis cezası

İstinaf, oyuncu Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yeniden yerel mahkemece yargılandığı davada verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin kararına karşı sanık Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarınca istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından yerinde olduğu, cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı belirtildi.

Kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, Ahmet Kural'a, Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.

- Dava dosyası ikinci kez istinafta taşınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kural'ın Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da açıkladığı kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

Yerel mahkemenin bu kararına karşı itirazda bulunulmuş, dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada karar 14 Temmuz 2021 açıklanmış, mahkeme sanık Ahmet Kural'a, Gençoğlu'na yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam yeniden 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki davranışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması, cezası ertelenirse ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinildiğinden hapis cezasının şartsız olarak ertelenmesine ve 1 yıl denetim altında bulundurulmasına karar vermişti.

Dava dosyası, tarafların itirazı üzerine tekrar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşınmıştı.

#Sıla #Ahmet Kural #darp
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