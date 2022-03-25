Şarkıcı Rober Hatemo'nun acı günü!

Şarkıcı Rober Hatemo sosyal medya hesabından babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hatemo, “Ömrümün bir yarısı gitti” dedi.

Şarkıcı Rober Hatemo’nun babası Şahin Hatemo, dün hayatını kaybetti. Hatemo, sosyal medya hesabından “Ömrümün bir yarısı gitti” ifadesinde bulundu.

Rober Hatemo, babasının ölümüyle yıkıldı. Dün babası Şahin Hatemo’yu kaybeden şarkıcı, acısını da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Instagram hesabından ölüm haberini veren Hatemo, “Gitti adımı veren, gitti adamlığımı veren, gitti ömrümün bir yarısı. Saatini bana bıraktı da kendi gitti. Baba gitti” dedi. Gelen taziye mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, “Binlerce mesaj aldım. Tanıdık, tanımadık. Allah razı olsun sizlerden. Beni mazur görün telefonlara bakacak takatim yok. Rabbim ölmüşlerinizi cennetine alsın sizlere de sağlıklı uzun ömürler nasip etsin” ifadelerini kullandı.