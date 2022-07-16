Şarkıcı Nükhet Duru sahneyi terk etti!
Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 2 saat sürmesi planlanan konserini yarıda keserek iptal etti.
Şarkıcı Nükhet Duru, 2 saat sürmesi beklenen Bodrum konserinde herhangi bir açıklama yapmadan sahneyi terk etti. Sahneden indikten sonra telefonlarını da kapatan Duru'ya veya menajerine ulaşılamadı. Sanatçıdan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken dinleyiciler duruma tepki gösterdi.
Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 2 saat sürmesi planlanan konserini 50 dakikada bitirdi. Mekan sahipleri, sahneden erken inen ve telefonunu kapatan Nükhet Duru ve menajerine ulaşamadı.
DİNLEYİCİLER İSYAN ETTİ
Snob Magazin'in haberine göre, Duru'nun herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılmasının ardından dinleyiciler, "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" sözleriyle şarkıcıya tepki gösterdi.
Mekanın işletmecisi Serkan Can da, izleyicileri sakinleştirirken Duru'nun sahneden erken ayrılmasına bir anlam veremediğini ifade etti.
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