Şarkıcı Niran Ünsal apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal (45), dün gece hastaneye kaldırıldı.

Ünsal, "Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Konserimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldım" dedi.

İşte Ünsal'ın o açıklaması...





NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Ünsal, çeyrek asrı aşan müzik kariyerinde 'Haktan', 'Şarkılara Tutundum', 'İyi Niyetlerim' ve 'Dediğim Dedik' adlı albümleri sevenleriyle buluşturdu.

Ünsal, geçtiğimiz nisan ayında Covid-19'a yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı hastalığı kısa sürede atlatmıştı.

Snob Magazin