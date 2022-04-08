Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolcuğuna uğurlandı

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir’in 9’uncu kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81), son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcıyı acılı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü hakkında konuşmazken, kardeşi Durul Candemir “Vertigo rahatsızlığı vardı” dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre; Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9’uncu katında camları silmek istediği sırada düştü.

Olayı gören site sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Solmaz Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Solmaz Candemir’in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi’ndeki Galip Paşa Camii’nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenazede Koray Candemir’i; Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Koray Candemir ve kardeşi Durul Candemir, cenazede taziyeleri kabul etti.

“HİÇ BEKLENMEDİK BİR OLAY YAŞADIK”

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, “Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah’ın takdiri” dedi.

Solmaz Candemir’in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik’teki Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Magazin Nişantasşı