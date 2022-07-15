Şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu!
Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.
Magazin 15.07.2022, 13:16
Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici’nin bünyesi yorgunluğu kaldıramadı. İşte hastaneye kaldırılan Derici'nin son durumu...
KORKUTAN PAYLAŞIM
Şarkıcı fotoğraflarını sosyal medyadan “Nasıl başladı, nasıl bitti” notuyla paylaştı.
TEDAVİSİNİ İHMAL ETTİ
Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de açıkladı.
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