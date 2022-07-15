Şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu!

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici’nin bünyesi yorgunluğu kaldıramadı. İşte hastaneye kaldırılan Derici'nin son durumu...

KORKUTAN PAYLAŞIM

Şarkıcı fotoğraflarını sosyal medyadan “Nasıl başladı, nasıl bitti” notuyla paylaştı.

TEDAVİSİNİ İHMAL ETTİ

Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de açıkladı.