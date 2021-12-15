Şarkıcı Gülçin Ergül'ü kahreden kazada acı tesadüf

Şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı önceki gün Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Lafçı hayatını kaybederken, Ergül ise yaralandı. Ünlü şarkıcının, bir ay önce yayınlanan klibindeki kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcının, bir ay önce yayınlanan “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi ve sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıdaki “Aşk yok, nefret yok, şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok” sözleri en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kazadan önce verdiği röportajda Gülçin Ergül’ün aşkla ilgili söyledikleri ise “Sevgilisinin öleceğini hissetmiş” yorumlarına neden oldu.

Gülçin Ergül’ün “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi dikkat çekti.

Kaza ile arafı sembolize ettik

Şarkıcı röportajında klipteki kaza anını şöyle anlattı: “Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.”

HABER3