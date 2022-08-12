Şarkıcı Ece Seçkin'den üzücü haber!

Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Denizli Hangover konserini erteledi.

Şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“Bu akşam gerçekleşmesini planladığımız Denizli Hangover konserimizi yaşadığım bir sağlık problemi nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Yeni tarihimizi yakında duyuracağız. Anlayışınız için teşekkür ederim... Ece”