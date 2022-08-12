Şarkıcı Ece Seçkin'den üzücü haber!
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Denizli'de vereceği konserin iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Magazin 12.08.2022, 17:35
Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Denizli Hangover konserini erteledi.
Şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:
“Bu akşam gerçekleşmesini planladığımız Denizli Hangover konserimizi yaşadığım bir sağlık problemi nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Yeni tarihimizi yakında duyuracağız. Anlayışınız için teşekkür ederim... Ece”
29
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0