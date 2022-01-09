Şarkıcı Ebru Yaşar'dan kötü haber
Şarkıcı Ebru Yaşar'dan hayranlarına kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı düşüp diz kapağını kırdığını açıkladı.
Magazin 09.01.2022, 09:24
Şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Yaşar olayı sosyal medya hesabından "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" diyerek duyurdu.
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