Şarkıcı Ceylan'ın kızı dünyaevine girdi
Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi.
Magazin 02.12.2022, 16:10
Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt sevgilisi Ozan Özgül ile nikah masasına oturdu.
1991'de evlendiği Erhan Bozkurt'tan bir yıl sonra türkücü boşanan Ceylan'ın bu birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melodi evlendi.
Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi. Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, nikah pozlarına "Eşim" notunu düştü.
Melodi Bozkurt, Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.
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