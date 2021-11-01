Şarkıcı Bengü 2'nci çocuğunu kucağına aldı
Selim Selimoğlu mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Bengü ikinci kez anne oldu. Ünlü çift bebeklerine verdikleri ismi de açıkladı.
Magazin 01.11.2021, 17:20 01.11.2021, 17:21
2018 yıllında görkemli bir tören ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü 2. kez annelik heyecanını yaşadı. Kızı Zeynep'in ardından oğlunu kucağına aldı. Ünlü çift bebeklerine Selim adını verdi.
3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, 'İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior ' Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık' demişti.
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