Şarkıcı Bengü 2'nci çocuğunu kucağına aldı

2018 yıllında görkemli bir tören ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü 2. kez annelik heyecanını yaşadı. Kızı Zeynep'in ardından oğlunu kucağına aldı. Ünlü çift bebeklerine Selim adını verdi.

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, 'İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior ' Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık' demişti.