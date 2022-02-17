Şarkıcı Ayhan Aşan'ın eski eşi hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi Selma Aşan'ın koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu.

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle, magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında Ayhan Aşan’la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Akay, Ayhan Aşan’ın ilk eşi Selma Aşan’ın koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, Ayhan Aşan’ın asıl soyadını da açıkladı

Yazısında Ayhan Aşan’ın asıl soyadının Telkıran olduğunu ifade eden Onur Akay, “Sanatçı arkadaşımız Ayhan Aşan, 3 gün önce “Alişan ile Hayata Gülümse” programının konuğu oldu. Sahnede olduğu esnada ailesinin trafik kazası geçirdiğinin haberini aldığını söyleyerek, magazin gündemine gelen Aşan, bir dönem olaylı boşanma davası ile gündeme geldiği ve 2 çocuğunun da annesi olan ilk eşi Selma Aşan’ın, koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz günlerde vefat ettiğini sakladı. 2 çocuğunun annesinin ölümünden haberi olmaması imkânsız. Asıl adı Ayhan Telkıran olan, sahne adıyla Ayhan Aşan olarak tanınan sanatçının, boşanmadan önce soyadı Telkıran olan Selma Hanım’dan 2 çocuğu bulunuyor. Selma Hanım kendisinin hayranıydı ve Aşan hayranı ile evlenmişti.” İfadelerini kullandı.

Ayhan Aşan 1 milyon dolar parasını kaybetti

Ayhan Aşan’ın hayatı ile ilgili bilinmeyenleri yazan ünlü sanatçı Onur Akay şöyle devam etti:

“Ayhan Aşan, hayranı Zeynep Hanım’la 1992 yılında evlenmişti. 1993’te Yaşar adını verdikleri otizm hastası olan oğulları, 1997’de de Büşra ismini koydukları kızları dünyaya geldi. Büşra, Seda Sayan’ın programında babasına çeşitli suçlamalar yöneltmişti. Zeynep Hanım’ın zor günleri, Ayhan Aşan’ın 2000 yılında evi terk etmesiyle başladı. 2008 yılında dava açan Selma Aşan, bu ayrılık nedeniyle strese bağlı “Myastenia Gravis” (ağır kas zaafı) hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Daha sonra kanser tedavisi de gördüğünü yakın çevresinden öğrendim.

Maalesef Zeynep Hanım’ı geçtiğimiz günlerde Koronavirüs nedeni ile kaybettik. Çift, yıllar süren davalar sonrası boşanmıştı. Ayhan Aşan’ın Zeynep Hanım’dan olan kızı Büşra canlı yayında, “Boşandıktan sonra annem manevi tazminat talebinde bulundu. Babam bizi oturduğumuz evden çıkarmak istiyor. Babam evi satışa çıkararak annemin tazminatını o şekilde ödemek istiyor.” açıklamasını yapmıştı.