banner38

Şarkıcı Ayhan Aşan'ın eski eşi hayatını kaybetti

Şarkıcı Ayhan Aşan’ın ilk eşi Selma Aşan’ın koronavirüse yenik düştü. Üzücü haberi Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay verdi.

Magazin 17.02.2022, 18:28 17.02.2022, 18:31
Şarkıcı Ayhan Aşan'ın eski eşi hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi Selma Aşan'ın koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu.

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle, magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında Ayhan Aşan’la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Akay, Ayhan Aşan’ın ilk eşi Selma Aşan’ın koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, Ayhan Aşan’ın asıl soyadını da açıkladı

Yazısında Ayhan Aşan’ın asıl soyadının Telkıran olduğunu ifade eden Onur Akay, “Sanatçı arkadaşımız Ayhan Aşan, 3 gün önce “Alişan ile Hayata Gülümse” programının konuğu oldu. Sahnede olduğu esnada ailesinin trafik kazası geçirdiğinin haberini aldığını söyleyerek, magazin gündemine gelen Aşan, bir dönem olaylı boşanma davası ile gündeme geldiği ve 2 çocuğunun da annesi olan ilk eşi Selma Aşan’ın, koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz günlerde vefat ettiğini sakladı. 2 çocuğunun annesinin ölümünden haberi olmaması imkânsız. Asıl adı Ayhan Telkıran olan, sahne adıyla Ayhan Aşan olarak tanınan sanatçının, boşanmadan önce soyadı Telkıran olan Selma Hanım’dan 2 çocuğu bulunuyor. Selma Hanım kendisinin hayranıydı ve Aşan hayranı ile evlenmişti.” İfadelerini kullandı.

Ayhan Aşan 1 milyon dolar parasını kaybetti

Ayhan Aşan’ın hayatı ile ilgili bilinmeyenleri yazan ünlü sanatçı Onur Akay şöyle devam etti:

“Ayhan Aşan, hayranı Zeynep Hanım’la 1992 yılında evlenmişti. 1993’te Yaşar adını verdikleri otizm hastası olan oğulları, 1997’de de Büşra ismini koydukları kızları dünyaya geldi. Büşra, Seda Sayan’ın programında babasına çeşitli suçlamalar yöneltmişti. Zeynep Hanım’ın zor günleri, Ayhan Aşan’ın 2000 yılında evi terk etmesiyle başladı. 2008 yılında dava açan Selma Aşan, bu ayrılık nedeniyle strese bağlı “Myastenia Gravis” (ağır kas zaafı) hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Daha sonra kanser tedavisi de gördüğünü yakın çevresinden öğrendim.

Maalesef Zeynep Hanım’ı geçtiğimiz günlerde Koronavirüs nedeni ile kaybettik. Çift, yıllar süren davalar sonrası boşanmıştı. Ayhan Aşan’ın Zeynep Hanım’dan olan kızı Büşra canlı yayında, “Boşandıktan sonra annem manevi tazminat talebinde bulundu. Babam bizi oturduğumuz evden çıkarmak istiyor. Babam evi satışa çıkararak annemin tazminatını o şekilde ödemek istiyor.” açıklamasını yapmıştı.

#Ayhan Aşan #semra aşan #koronavirüs
Yorumlar (0)
banner35
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 23 42
4. Bandırmaspor 24 40
5. Eyüpspor 22 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14