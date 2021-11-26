Sanatçı Zerrin Özer'i kahreden ölüm!
Hayvan sevgisiyle tanınan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından köpeği Hurma'nın ölüm haberiyle yıkıldığını duyurdu.
Magazin 26.11.2021, 15:14
64 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, Hurma isimli köpeğinin ölümüyle yıkıldı. Hayvan sevgisiyle tanınan Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Köpeğinin acısıyla sarsılan Özer, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kötü haberi duyurdu.
Instagram'dan paylaştı
Köpeği Hurma ile birlikte çekilen karesini yayınlayan ünlü sanatçı fotoğrafın altına şu notu düştü:
''Çok sevdiğim oğlum her şeyim Hurma’mı kaybettim! Allah’ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua eder misiniz Teşekkür ederim... ZR''
Özer, 2008 yılında da köpeği Zilli'nin ölümüyle sarsılmıştı.
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