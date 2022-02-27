Sanatçı İlhan İrem'den kötü haber!
'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu oldu. İlhan İrem'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi. İlhan İrem hastalığı da merak edildi.
Magazin 27.02.2022, 15:48 27.02.2022, 15:55
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde. 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980’li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.
Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 66 yaşındaki İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi.
2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinesine bağlanmıştı
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