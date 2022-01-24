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Sanat camiası Fatma Girik için ağlıyor

Fatma Girik'in bu sabah vefatının ardından pek çok ünlü isim, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından ifade etmeye çalıştı.

Magazin 24.01.2022, 16:13 24.01.2022, 16:20
Sanat camiası Fatma Girik için ağlıyor

Hülya Koçyiğit: Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak.

Ali Sunal: Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…

Cüneyt Arkın: İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım...

Perihan Savaş: Bir filmde kardeşiydim, kendi terzisine götürdü, kıyafetlerimi diktirdi. Makyajımı yaptı. Filmde kardeşiydim ama bana gerçekte de ablalık yaptı.

Filiz Akın: Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum2 diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor... Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe gözlüm' diyeceğim...

Kerem Alışık: Ah benim insanları insan kalbi ile seven Fatma ablam. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda.  Ve bugün gök yüzüne can arkadaşlarının yanına gittin. Her yer soğuk şimdi. Hepimizin kalbi, nefesi, ruhu üşüyor. Acımı hangi dilde tercüme etsem üzüntümü anlatmaya yetmiyor. Nurlar içinde uyu.

Tamer Yiğit: Türk Sineması'nın en değerli kadın oyuncularından çok kıymetli sanatçı dostum Fatma Girik'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisi sanatı ve karakteri ile yeri doldurulamayacak bir kişi. Allah'tan kendisine rahmet ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.
Itır Esen: Çocuk yaşlarımdan tanıyorum Fatma Girik’i büyüleyici bir ışığı vardı, gözlerindeki yıldızlı parıltıdan etkilenmemek olanaksızdı, sinemaya olan tutkusu, Fatma ablayı oyunculukta da onu zirveye taşıdı. Cesareti, yüreğindeki Kartal’ı hep zirveye taşıdı. Çok ama çok üzgünüm. Gittiğin yerde seni ayakta karşılayacak tüm sevdiklerin. Alkışlarla yürü yeni yolunda.

Selda Alkor: Fatma’nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlü bir kadın ve çok önemli bir sanatçıydı. Özlemle anacağım arkadaşımı, çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.

Orhan Gencebay: Çok üzüldüm, çok büyük bir kayıptır. Son zamanlarda durumu çok hassastı, hastaydı. Türk sinemasına en büyük emekleri verenlerden birisiydi. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel anılarımız var. Harika bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Emre Altuğ: Yürek, vicdan, yetenek ve tevazunun aynı bedende can bulmuş haliydi... Ne güzeldi seninle karşılıklı oynamak, dertleşmek, zaman zaman ve tavsiyelerini dinlemek... Nur içinde yat. Türkiye'mizin başı sağ olsun.

Armağan Çağlayan: Artık yonca üç yapraklı... Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi. Seti, çalışmayı hep çok sevdi... Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun. Huzur içinde uyuyun...

#Fatma Girik #Ünlüler #türk sineması #Yeşilçam
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