'Samsak Döveci' sosyal medyada rekor kırdı

Sunuculuğunu Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın üstlendiği TRT Müzik'te Pazar günleri ekrana getirilen Nefesten Sese adlı programda ikilinin düeti rekor kırdı. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı, Samsak Döveci adlı türküyü seslendirdi. Samsak döveci sosyal medyada 330 milyon görüntülendi.

330 milyon görüntüleme aldı

Her pazar TRT Müzik'te 'Nefesten Sese' isimli müzik eğlence programını sunan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı, birlikte seslendirdikleri 'Samsak Döveci' isimli eser rekora imza attı... Türkü birçok sosyal medya platformunda fenomen oldu.

'Nefesten Sese' programında Serkan Çağrı tarafından repertuara alınan 'Samsak Döveci' türküsünü seslendiren Elif Buse Doğan, 'Serkan abi bu türküyü seslendir, çok yakışır dedi, ben de keyifle ve eğlenerek seslendirdim. Ama bu kadar dinleneceği aklımın ucuna gelmezdi' dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait olan bu anonim türkü şu anda Tiktok'ta 330 milyon görüntülendi ve Youtube'da da günlerce trendde kaldı. Sosyal medya üzerinden sayısız beğeni ve video aldıklarını söyleyen Elif Buse Doğan, 'Özellikle öz müziğimizin, türkülerimizin trend olması ve z kuşağının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti' diye konuştu.