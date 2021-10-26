Sami Saydan'ın evlat acısı!
Görüntü yönetmen Sami Saydan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Tuna Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün ve dostları yalnız bırakmadı
Magazin 26.10.2021, 12:56
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Tuna Saydan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saydan, dün Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Oğlunun tabutunu taşıyan Sami Saydan, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.
Cenaze törenine Sami Saydan'ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Büyüküstün de eski sevgilisinin oğluna kan arayışı için seferber olmuştu.
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