Sami Saydan'ın evlat acısı!

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Tuna Saydan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saydan, dün Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Oğlunun tabutunu taşıyan Sami Saydan, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

Cenaze törenine Sami Saydan'ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Büyüküstün de eski sevgilisinin oğluna kan arayışı için seferber olmuştu.